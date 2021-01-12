Люди, зараженные Covid-19 и обладающие иммунитетом, не  заразятся новым штаммом

Специалист в области общественного здравоохранения Давид Мелик-Нубарян не исключает возможности того, что новый штамм коронавируса (известный как британский) уже может присутствовать в Армении, а если его нет, то очень вероятно, что он появится. Предварительные данные предполагают, что, те, кто уже инфицирован коронавирусом, обладают иммунитетом, не должны заражаться новым штаммом.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци Давид Мелик-Нубарян. “Мы внимательно следим за тем, что пишут за рубежом. Есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая, что по имеющейся на данный момент предварительной информации, он не более смертоносен, не вызывает более тяжелого процесса у пациентов. И плохая новость в том, что он более заразен, то есть распространяется среди людей быстрее, чем уже известный нам штамм”.

Специалист добавил, что хорошей новостью является то, что по имеющимся предварительным данным, люди, которые уже были инфицированы первым штаммом коронавируса, могут не заразиться новым штаммом. По словам Мелик-Нубаряна, считается, что у большинства людей иммунитет сохраняется от 6 месяцев до 1 года после заражения. “И, скорее всего, те, кто уже заразился, не должны заразиться новым штаммом”, - сказал он, представляя информацию из-за рубежа.

Однако, по словам Мелик-Нубаряна, этот штамм распространяется быстрее. Это означает, что нагрузка на систему здравоохранения может возрасти. “Будет больше пациентов, конечно, потребуется больше ресурсов здравоохранения - медицинский персонал, койки, кислород - для обслуживания этих пациентов”, - сказал он, добавив, что меры должны быть приняты очень быстро.

По словам специалиста, новый штамм не может не попасть в Армению. Он отметил, что Армения открыта для других стран, люди приезжают, есть большая вероятность предположить, что у нас появится новый штамм. “Возможно, он уже существует, мы просто не знаем”, - сказал он.

На вопрос, видит ли он необходимость ограничительных мер, Мелик-Нубарян сказал, что фрагментарные решения больше не будут полезны. “Я имею в виду, закрыть фрагментарную границу с Англией. Нам нужно переосмыслить борьбу с коронавирусом, начиная с нуля. Нам нужно извлечь очень серьезные уроки”, - сказал он.

По словам эксперта, согласно имеющейся в настоящее время информации, одобренные вакцины, разработанные разными компаниями мира, скорее всего, будут эффективны и в случае нового штамма. “Вакцины, скорее всего, будут эффективны. Могут потребоваться некоторые изменения вакцины. Но это изменение может быть произведено в течение нескольких недель, а не в течение многих месяцев”, - сказал он.

Что касается лечения нового штамма, Мелик-Нубарян отметил, что он не слышал о том, что требуется другое лечение, используются те же методы. “На данный момент мы не слышали о каких-либо существенных изменениях”, - сказал специалист.

Мутацию вируса он считает нормальной, подчеркивая, что это естественный эволюционный процесс. Любой вирус, организм хочет обеспечить свое размножение, поэтому он изменяется, чтобы лучше адаптироваться к окружающей среде, к человеческому организму, в котором он живет. “Все вирусы подвержены этим мутациям. Это могут быть двух видов, приводящие к более сложному течению болезни, и наоборот, к более легкому течению. С точки зрения эволюции вирус “помогает” обеспечить легкий процесс, потому что, если он это сделает, он будет больше распространяться, то есть цель его воспроизводства будет реализована. То же самое и в этом случае. Он не изменил своего веса, потому что если он изменится, человек умрет, а он исчезнет. В этом смысле это естественный, регулируемый природой процесс”, - сказал он.

Специалист напомнил, что вирус гриппа мутировал. Вот почему ежегодно при производстве вакцины против гриппа всегда изучают штаммы, независимо от того, нужно ли менять вакцину или нет. “Это нормальный эволюционный процесс. Это процесс, знакомый человечеству, его не нужно бояться, нужно просто быть бдительным, проследить за ним и выяснить, существует он в Армении или нет. Соответственно, нужно принять соответствующие решения, чтобы лучше подготовить систему здравоохранения”, - сказал Мелик-Нубарян.

Говоря о возможной третьей волне коронавируса, он сказал, что это вирус, с которым мы будем жить долгое время, если не сможем провести эффективную вакцинацию. “И естественно, что будут волны - третья, может быть, четвертая, пятая”, - сказал специалист.

Что касается начала учебного процесса в школах, Мелик-Нубарян сказал, что не школы влияют на распространение эпидемии, а наоборот, эпидемия в стране влияет на рост эпидемической ситуации в школах. “Тем более дети младших классов не имеют большой эпидемиологической роли, у старшеклассников есть определенная роль. Но это не тот случай, когда школы считаются источником роста эпидемии”, - сказал он, добавив, что внедрение протовоэпидемических правил в школах должно быть реальным, а не фиктивным.

Анна Григорян