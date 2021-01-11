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Алена Симоняна прооперировали: операция прошла успешно

Алена Симоняна прооперировали: операция прошла успешно

Заместителя председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна прооперировали в медицинском центре «Наири». Об этом в беседе с Арменпресс сообщила помощница Симоняна Асмик Акопян.

«Операция закончилась недавно, прошла нормально», - сказала Акопян.

Ранее сообщалось, что Симонян перенес операцию в медицинском центре «Наири». Других подробностей о состоянии его здоровья не известно.


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