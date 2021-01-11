В Турции заявили, что С-400 готовы к вводу в эксплуатацию

Глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил в понедельник, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает телеканал 24TV.

"С-400 готовы к использованию, вооруженные силы примут решение о том, когда возникнет такая необходимость", - приводит телеканал слова Демира.

Кроме того, глава оборонпрома также сообщил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Вашингтона исключить их из этой программы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В УОП ТАСС подтвердили эту информацию. "Да, [Исмаил Демир] действительно сообщил об этом сегодня в Анкаре", - сообщили в ведомстве.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.