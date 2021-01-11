Помпео подтвердил намерение США объявить хуситов террористами

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение объявить йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) иностранной террористической организацией, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского госдепа.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией, при этом отмечалось, что на этот шаг администрация может пойти уже в понедельник.

"Госдепартамент уведомит конгресс о моем намерении объявить (движение) "Ансар Алла" - иногда называемое хуситами - иностранной террористической организацией", - приводятся в пресс-релизе слова Помпео. Также отмечается, что в список террористов будут включены трое лидеров движения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Помпео, данные меры "предоставят дополнительные инструменты для противодействия террористической деятельности "Ансар Алла", поддерживаемой Ираном. Он добавил, что такое решение направлено на продвижение усилий по достижению "мирного, суверенного и единого Йемена, свободного от иранского вмешательства и находящегося в мире со своими соседями".

О подобных планах администрации президента США Дональда Трампа сообщало в ноябре издание Foreign Policy. Такой шаг, писало издание, грозит подорвать международные усилия по оказанию помощи Йемену, равно как и усилия по мирному урегулированию в стране при посредничестве ООН. Впоследствии координатор США по противостоянию терроризму Натан Сейлс заявил, что власти не будут заранее сообщать о признании йеменского движения террористической организацией.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.