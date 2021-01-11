Памятная монета «Комитас-150» заняла 3-е место в номинации «Монета года» на международном конкурсе

Выпущенная Центральным банком Армении в 2019 году серебряная памятная монета, посвященная 150-летию со дня рождения всемирно известного армянского композитора и музыковеда Комитаса, заняла 3-е место в номинации «Монета года» на 14-ом международном конкурсе «Монетное созвездие-2020» (РФ). Авторы эскизов памятной монеты «Комитас-150»: Вардан Варданян (аверс), Эдуард Кургинян (реверс). Монета отчеканена на Литовском монетном дворе. Заявки на участие в конкурсе «Монетное созвездие-2020» поступили от 26 организаций из 17 стран. В конкурсе приняли участие 159 памятных монет, выпущенных в обращение в 2019 году. Монеты-победители определились в результате подведения итогов голосования международного жюри.

Mатериалы конкурса можно найти на сайте www.gold10.ru.