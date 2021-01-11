Холодный воздух, проникший в Араратскую долину и в Ереван, чуть рассеется: подробности от  Суреняна

С юго-запада на территорию Армении поступают потоки теплого воздуха. Это поможет разогнать холодный воздух, застоявшийся в Араратской долине и в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян, добавив, что Араратская долина и Ереван уже в определенной степени отреагировали на эти течения.

“По сравнению с тем же временем 10 января, сегодня температура уже поднялась на 2 - 3 градуса. В ближайшие дни картина несколько смягчится, температура воздуха поднимется примерно на 3 -4 градуса, что будет особенно заметно 14 и 15 января”, - сказал Гагик Суренян.

Он отметил, что в эти дни в Армении в Тавуше, в Сюнике будет теплоо, температура поднимется до +18 градусов. Температура воздуха в Лори до +14 градусов. В Араратской долине и в Ереване хотя и низкий температурный фон, но уже наблюдается изменение.