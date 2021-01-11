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“Евровидение-2021” состоится вне зависимости от пандемии COVID-19

“Евровидение-2021” состоится вне зависимости от пандемии COVID-19

В 2021 году Международный конкурс песни “Евровидение” состоится вне зависимости от пандемии COVID-19.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на lenta.ru, о судьбе музыкального конкурса рассказал комментатор конкурса, актер и комик Грэм Нортон.

Артист заверил, что мероприятие в этом году пройдет в традиционном формате. За победу в  конкурсе будут бороться певцы из разных стран. Организаторы конкурса получат возможность использовать и запись выступлений, если участники не смогут приехать в Роттердам или будут находиться на карантине. Для записываемых номеров будут установлены строгие правила.

Нортон выразил сомнения относительно того, что вокальный конкурс пройдет в концертном зале с 20 000 зрителей.

Организаторы конкурса “Евровидение” в сентябре 2020 года предложили четыре сценария конкурса, подчеркнув, что формат конкурса будет зависеть от эпидемической ситуации в мире.

Финал конкурса назначен на 22 мая.

“Евровидение-2020”, которое должно было пройти в Роттердаме, было отменено из-за пандемии COVID-19. Армению на конкурсе в 2020 году должна была представлять певица из Греции с армянскими корнями  Афина Манукян.


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