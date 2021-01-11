СМИ: Конте может подать в отставку, но сохранить пост, чтобы не допустить кризиса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может в ближайшие дни подать в отставку на фоне назревающего правительственного кризиса и угрозы представителей партии экс-премьера Маттео Ренци "Живая Италия" отказать в поддержке правящего большинства. Как пишет в понедельник газета Il Messaggero, президент республики Серджо Маттарелла воспользуется возможностью "заморозить" отставку, сохранив Конте во главе правительства, состав которого при этом может быть изменен.

Правительственный кризис начал назревать еще в конце прошлого года, когда Ренци выразил несогласие с рядом пунктов политики Конте. В частности, экс-премьера не устраивал представленный правительством план об использовании средств из фонда ЕС на восстановление экономики после пандемии, в рамках которого Италии, как одной из наиболее пострадавших стран, выделяется €209 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ренци в прошлом был лидером Демократической партии (ДП), однако со временем не только покинул ее руководство, но и вышел из организации, основав вместе со своими ближайшими соратниками собственную партию. Однако о выходе из ДП Ренци заявил через несколько дней после того, как в сентябре 2019 года способствовал созданию нового правящего большинства в составе ДП и "Движения "5 звезд" после развала предыдущей коалиции "пятизвездных" с "Лигой". Тогда это позволили избежать проведения досрочных парламентских выборов. Ренци, имея своих представителей в правительстве и несколько необходимых для поддержания большинства в верхней палате (Сенате) голосов, получил рычаги влияние на правительство. Он заявил, что его партию не интересуют дополнительные министерские посты. Однако, как пишет "Мессаджеро", одна из ближайших соратниц экс-премьера Мария Элена Боски может войти в правительство после перестановок.

На фоне политической неуверенности представители оппозиции из правоцентристской коалиции в составе "Лиги", "Братья Италии" и "Вперед, Италии" настаивают на проведении новых выборов. Хотя партия Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия") допускает сотрудничество с правительством для выполнения первоочередных задач, включая борьбу с пандемией и восстановление экономики, в том числе за счет европейского фонда помощи.