Для перемещенных арцахцев будет отремонтировано около 700 домов

В сельских местностях Арцаха в ближайшие 3-4 месяца планируется отремонтировать и сдать в эксплуатацию около 700 частных домов. Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель министра градостроительства Арцаха Азат Амбарцумян, добавив, что частные дома будут предоставляться беженцам Арцаха.

“По состоянию на 30 декабря прошлого года в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районах в рамках программы реновации нежилых сельских частных домов уже начался ремонт 71 частного дома. 34 из них уже сданы в эксплуатацию, остальные пока в ремонте. Ремонт запланированных 700 частных домов начнется в ближайшее время, сразу после получения от районных администраций данных о количестве нежилых домов. Между 28 строительными компаниями Министерства градостроительства достигнуто соглашение о начале ремонтных и реставрационных работ этих частных домов. В сельских частных домах, помимо внутренней и внешней отделки, будут кухни и внутренние санузлы”, - сказал заместитель министра градостроительства, отметив, что проект будет финансироваться Всеармянским фондом “Айастан”.

В районных администрациях с собственниками частных домов оговариваются все подробности. Кроме того, в программу включены и те дома в сельской местности, где практически никто не проживал в течение многих лет.