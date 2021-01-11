Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года

Число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад, однако динамика после Нового года напрямую зависит от ответственности людей в период праздников, поделилась мнением с РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация может усугубиться новогодними праздниками в зависимости от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры. Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Все-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезду – и в регионах проживания отдыхающих", - сказала она.

"К весне можно ожидать и снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте – мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже", - объяснила Егорова.