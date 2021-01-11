В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха зарегистрировано 806 вызовов

В Арцахе в период с 1 по 10 января этого года в Центре кризисного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям зарегистрировано 806 вызовов, большая часть которых связана с обнаружением оружия и боеприпасов, оставшихся на территории Арцаха после военных действий, а также с бытовыми происшествиями. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“В частности, за последние 10 дней поступило 70 звонков по поводу неразорвавшихся боеприпасов. Саперы аварийно-спасательной службы в Степанакертском районе обнаружили, обезвредили более 200 единиц взрывчатки.

За первую декаду 2021 года зафиксировано 15 сообщений о пожарах. Причем все пожары были вызваны возгоранием сухой травы. Благодаря пожарным спасателям пожары удавалось вовремя потушить. Крупный пожар был зарегистрирован на участке леса примерно в 12 км от Степанакерта. Это произошло по халатности гражданина. Пожарные вовремя потушили и этот пожар. При пожарах никто не пострадал.

За этот же период в службе экстренной помощи 911 зарегистрировано 2 ДТП с 1 пострадавшим. Спасатели доставили его в медпункт, состояние оценивается как удовлетворительное.

За последние 10 дней поступило 34 звонка по внутренним вызовам. Это было связано, в частности, с проблемами с водоснабжением, транспортировкой пациентов, открытием дверей или лифтов.

В первые дни Нового года спасатели проконсультировали более 150 граждан.

С 13 ноября 2020 года по сегодняшний день личный состав ГСЧС продолжает проводить поисково-спасательные работы на территориях, находящихся под контролем противника. С 1 по 10 января 2021 года обнаружены останки 74 погибших военнослужащих.

“С 13 ноября обнаружено 1 211 тел, в том числе и тел мирных жителей”, - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха.