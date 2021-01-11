Национальная библиотека Армении новым циклом обратится к известным и неизвестным библиотекам мира

Национальная библиотека Армении запустила новую серию информационных передач, чтобы повысить интерес общественности к библиотекам, существующим во всем мире.

Как сообщает «Арменпресс», библиотека на онлайн-платформе регулярно будет представлять информацию как об известных, так и о неизвестных библиотеках.

Серия началась с рассказа об одной из крупнейших библиотек США, Канзасской публичной библиотеке.

Одной из особенностей библиотеки является общественная книжная полка, которая представляет собой огромную стену, состоящую из известных книг. Стена была составлена из книг, предложенных читателями.

В список любимых книг канзасцев вошли “Сто лет одиночества” Габриэля Гарсиа Маркеса, “451 градус по Фаренгайту” Рэя Брэдбери, “Приключения Гекльбери Финна” Марка Твена, “Властелин колец” Джона Толкиена, “Убить пересмешника” Харпера Ли, “Ромео и Джульетта” Шекспира, произведения Лао Цзи, Диккенса и др. Уникальное здание библиотеки занимает целый квартал.