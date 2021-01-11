Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завила, что бездействие президента Дональда Трампа в отношении сообщений СМИ об атаках российских хакеров на американские ведомства объясняется тем, что он находится в услужении у президента РФ Владимира Путина, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Другого объяснения, кроме того, что он (Трамп - ИФ) - слуга Путина, просто нет", - сказала она в интервью телеканалу CBS.

"Не знаю, что у русских есть на президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое", - добавила Пелоси.

По ее словам, Трамп "либо тугой на ухо, либо у него пятна на глазах, то ли у него есть обязательства" перед Россией.

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. Ряд американских СМИ и официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Избранный президент США Джо Байден пообещал ответить на эту серию кибератак и раскритиковал Трампа, так и не определившего ответственных за взломы. Байден заявил, что, когда США найдут виновных, у Вашингтона будет много вариантов действий, не уточнив, какие именно меры могут быть предприняты.

В свою очередь Трамп заявлял, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не так опасна, как об этом пишут СМИ. По его мнению, за кибератакой может стоять не Россия, а Китай.