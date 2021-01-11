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В Москве началась встреча Пашиняна, Алиева и Путина

В Москве началась встреча Пашиняна, Алиева и Путина

В Москве началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, встреча проходит в Кремле.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сообщила, что заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, осуществления международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Российскую Федерацию, в Исламскую Республику Иран, а также из центральных частей Армении по Нахиджеванской железной дороге в Сюникскую область.


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