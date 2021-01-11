Правительство Грузии отказалось ослаблять ограничения с 16 января

Правительство Грузии приняло решение не ослаблять с 16 января ограничения, введенные в стране с 28 ноября в рамках борьбы с новым коронавирусом. Запреты будут действовать до 1 февраля, сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава в понедельник на брифинге после заседания межведомственного координационного совета при премьер-министре, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы хотим до 1 февраля сохранить режим точечных ограничений. Нашей задачей является использовать эти две-три недели до 1 февраля для того, чтобы активно общаться с бизнесом. Мы надеемся, что с 1 февраля настанет безопасный период, и мы сможем начать снятие ограничений", - сказала Турнава.