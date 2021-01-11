Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") лидирует на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник сообщила на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина, представляя предварительные итоги голосования.

"Голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса распределились следующим образом: за партию "Нур Отан" - 71,09%", - рассказала Мустафина.

По ее словам, партия "Ак жол" ("Светлый путь") набрала 10,95% голосов, Народная партия Казахстана - 9,10%. Таким образом, трем партиям удалось преодолеть семипроцентный барьер и войти в парламент.