В прошлом году в службу скорой помощи поступило на 60 000 звонков больше, чем в 2019

Скорая медицинская помощь Еревана в 2020 году осуществила 322 167 вызовов.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщила директор ЗАО “Скорая помощь” Тагуи Степанян.

“В 2020 году этот показатель был на 59 726 вызовов больше, чем в 2019 году. Число детских вызовов в 2020 году значительно сократилось, мы получили на 8 071 вызов меньше, чем в 2019 году. В больницу госпитализировано на 3 911 больных меньше, чем в 2019 году”, - отметила Степанян.

Касаясь характера вызовов, она подчеркнула, что на первом месте остаются вызовы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также острые респираторные заболевания и травмы.

“В прошлом году пациентов с травмами было меньше на 4 068, чем в 2019 году. Больных с острыми респираторными заболеваниями было 13 735”, - сообщила Степанян.