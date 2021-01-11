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Все граждане Южной Кореи смогут бесплатно привиться от COVID-19

Все граждане Южной Кореи смогут бесплатно привиться от COVID-19

Правительство Республики Корея поэтапно предоставит всем гражданам страны бесплатные вакцины от COVID-19, вакцинация стартует в феврале, сообщил в понедельник президент страны Мун Чжэ Ин.

"Правительство позаботится о том, чтобы все люди были привиты бесплатно в соответствии с приоритетами", - цитирует Yonhap новогоднее обращение Мун Чжэ Ина к нации.

Южнокорейский президент добавил, что 2021 год станет для страны годом "выздоровления" от коронавирусного кризиса, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В декабре прошлого года премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн сообщил журналистам, что Сеул заключил соглашения о поставках вакцин от коронавируса с компаниями Pfizer и Janssen.

Pfizer в соответствии с соглашением поставит препарат для вакцинации 10 млн человек, Janssen - для 6 млн. Позднее офис президента Южной Кореи сообщил, что компания Moderna поставит в страну новые дозы вакцины против коронавируса для 20 млн человек.

 


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