Подавляющее большинство японцев против проведения Олимпийских игр Токио в 2021 году ․

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет МОК. Для опроса случайным образом было выбрано 715 людей и 1 214 номеров мобильных телефонов. 1 041 человек согласились ответить на вопросы. 80% были против проведения в стране Олимпийских игр. 35,3% против любых спортивных мероприятий в связи с обострением пандемии, а 44,8% респондентов в целом считают, что Игры следует вновь отложить.

XXXII летние Олимпийские игры Токио должны были состояться летом 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 были отложены на год. Планируется, что игры состоятся в 2021 году. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа. Современные Олимпийские игры в 1896 году были заложены французом Пьером де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году. В истории Олимпийских игр только три раза игры были отменены из-за мировых войн: в 1916 году игры в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Олимпийские игры больше всего проводились в Лондоне (1908, 1948, 2012).