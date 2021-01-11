Арсен Григорян представил своим поклонникам песню “Самая любимая”
Певец, композитор Арсен Григорян в начале 2021 года своим поклонникам преподнес сюрприз, представив им песню “Самая любимая”.
Как передает «Арменпресс», автором слов и музыки является сам Арсен Григорян.
Арсен Григорян на своей официальной странице в Facebook написал, что посвящает ее дочкам отцов - самым любимым.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 15:01 В Москве началась встреча Пашиняна, Алиева и Путина
- 14:43 Правительство Грузии отказалось ослаблять ограничения с 16 января
- 14:25 Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент
- 14:02 В прошлом году в службу скорой помощи поступило на 60 000 звонков больше, чем в 2019
- 13:54 Все граждане Южной Кореи смогут бесплатно привиться от COVID-19
- 13:36 Подавляющее большинство японцев против проведения Олимпийских игр
- 13:33 Для встречи с Пашиняном и с Путиным в Москву прибыл Алиев
- 13:19 25 дел о внутреннем терроризме возбуждено после беспорядков в Капитолии
- 13:12 Арсен Григорян представил своим поклонникам песню “Самая любимая”
- 12:55 Эксперт: избрание Ким Чен Ына генсеком правящей партии дает ему безграничную власть
- 12:34 Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву
- 12:27 Горбачев надеется, что Россия сможет содействовать урегулированию карабахского конфликта
- 12:19 Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии с более 80% голосов
- 12:17 Балекян может пополнить состав клуба “Ривер Плейт”
- 12:05 На мемориале Андраника Маргаряна лидирует Овик Айрапетян, представляющий Арцах
- 11:45 В России провели более 93,9 млн тестов на коронавирус
- 11:33 Основатель "Грузинской мечты" Иванишвили объявил об уходе из политики
- 11:20 В Армении подтверждено 157 новых случаев COVID-19, вылечились 561 заболевших
- 11:20 Ассоциация гольфа США отказалась проводить один из важнейших турниров на поле Трампа
- 11:10 В районе Зангелана обнаружены останки 14 военнослужащих: поисково-спасательные работы продолжаются
- 10:34 В Бердашене построен очередной модульный городок российских миротворцев
- 10:18 К “Четвертой Республике”: статья президента Республики Армения
- 10:12 Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 479,2 га территорий
- 10:09 Делегация экспертов ВОЗ прибудет в Китай для расследования 14 января
- 10:01 Азербайджан грубо нарушает международные требования, касающиеся военнопленных: ЗПЧ Армении
15:56, 04.01.2021
Просмотрели 1780 раз Истоки 44-дневной войны: статья премьер-министра Никола Пашиняна
11:48, 06.01.2021
Просмотрели 1553 раз Премьер-министр Пашинян самоизолировался в связи с эпидемиологической ситуацией. Мане Геворгян
15:24, 07.01.2021
Просмотрели 1497 раз Пресс-секретарь Пашиняна прокомментировала заявление Алиева по поводу Нахиджеванского коридора
21:49, 04.01.2021
Просмотрели 1443 раз Шурнух: 12 семей покинули свои дома, 11 домов перешли под контроль Азербайджана, все компенсируют
17:53, 05.01.2021
Просмотрели 1423 раз Армения обратилась в ЕСПЧ, требуя передать вопрос о нарушениях Азербайджана в Комитет министров СЕ