Арсен Григорян представил своим поклонникам песню “Самая любимая”

Певец, композитор Арсен Григорян в начале 2021 года своим поклонникам преподнес сюрприз, представив им песню “Самая любимая”.

Как передает «Арменпресс», автором слов и музыки является сам Арсен Григорян.

Арсен Григорян на своей официальной странице в Facebook написал, что посвящает ее дочкам отцов - самым любимым.