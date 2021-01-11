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Арсен Григорян представил своим поклонникам песню “Самая любимая”

Арсен Григорян представил своим поклонникам песню “Самая любимая”

Певец, композитор Арсен Григорян в начале 2021 года своим поклонникам преподнес сюрприз, представив им  песню “Самая любимая”.

Как передает «Арменпресс», автором слов и музыки является сам Арсен Григорян.

Арсен Григорян на своей официальной странице в Facebook написал, что посвящает ее дочкам отцов - самым любимым.


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