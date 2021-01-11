Эксперт: избрание Ким Чен Ына генсеком правящей партии дает ему безграничную власть

Избрание лидера КНДР Ким Чен Ына на проходящем в Пхеньяне VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) ее генеральным секретарем говорит о дальнейшей централизации власти в его руках и является своеобразным посланием всему миру. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник заявил в беседе с корреспондентом ТАСС южнокорейский политолог, сотрудник Фонда за будущее Корейского полуострова Мэн Чу Сок.

"Этот шаг призван еще более сплотить граждан КНДР вокруг фигуры вождя и укрепить его позиции как внутри страны, так и на международной арене", - считает эксперт. По его мнению, избрание Ким Чен Ына генсеком ТПК также должно символизировать преемственность власти в стране, поскольку предыдущие лидеры КНДР - Ким Ир Сен и Ким Чен Ир - также в свое время занимали этот пост.

"Избрание Ким Чен Ына на новый пост дает ему в Северной Корее фактически безграничную власть, поскольку Трудовая партия контролирует все сферы жизни в стране", - подчеркнул Мэн Чу Сок.

Как сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), проходящий в Пхеньяне VIII съезд Трудовой партии Кореи "единогласно принял решение избрать Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК". ЦТАК отмечает, что соответствующее решение является "проявлением единой воли и стремления всех членов партии, народа и военнослужащих Корейской народной армии добиться развития кимерсенско-кимченирской партии и новых побед революционных идей чучхе".