Горбачев надеется, что Россия сможет содействовать урегулированию карабахского конфликта

Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что Россия сможет содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и найти решение “без победителей и проигравших”. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА Новости.

“Что же касается Карабаха … Это очень сложный вопрос, старый, уходящий корнями в прошлое. Когда он обострился, мы пытались помочь обеим республикам, обоим народам, найти решение”, - сказал Горбачев, возглавлявший страну в конце 1980-х, когда начался карабахский конфликт.

Бывший советский лидер убежден, что теперь, когда боевые действия прекращены, нужно не останавливаться на этом, не оставлять проблему нерешенной еще на десятилетия.

“Надеюсь, что Россия сможет поддержать, но главную роль играют стороны конфликта. Армения и Азербайджан обещали провести переговоры для разрешения конфликта. Решение должно быть в интересах обеих сторон, без победителей и проигравших”, - сказал Михаил Горбачев.