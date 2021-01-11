Балекян может пополнить состав клуба “Ривер Плейт”

Нападающий сборной Армении по футболу и аргентинского “Атлетико Уракана” Норберто Бриаско Балекян может пополнить состав “Ривер Плейта”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут аргентинские СМИ. “Ривер Плейт” ищет замену своему нападающему Лукасу Пратто, поэтому он заинтересован в услугах Балекяна.

Ранее футболист национальной сборной Армении по футболу и аргентинского “Уракана” Норберто Бриаско-Балекян подтвердил слухи о том, что с ним связывались и из “Милана”. В составе сборной Армении он выступает с 2018 года.