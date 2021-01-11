Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Балекян может пополнить состав клуба “Ривер Плейт”

Балекян может пополнить состав клуба “Ривер Плейт”

Нападающий сборной Армении по футболу и аргентинского “Атлетико Уракана” Норберто Бриаско Балекян может пополнить состав “Ривер Плейта”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут аргентинские СМИ. “Ривер Плейт” ищет замену своему нападающему Лукасу Пратто, поэтому он заинтересован в услугах Балекяна.

Ранее футболист национальной сборной Армении по футболу и аргентинского “Уракана” Норберто Бриаско-Балекян подтвердил слухи о том, что с ним связывались и из “Милана”. В составе сборной Армении он выступает с 2018 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации