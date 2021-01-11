На мемориале Андраника Маргаряна лидирует Овик Айрапетян, представляющий Арцах

В Ереване стартовал очередной шахматный турнир, посвященный памяти Андраника Маргаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация шахмат Армении. На стартовавшем в Академии шахмат Армении мемориале Андраника Маргаряна уже состоялись первые и вторые туры. Таблицу с 2 очками единолично возглавляет представляющий Арцах Овик Айрапетян. Арман Микаелян, Рудик Макарян и Сергей Лобанов с 1,5 очками делят 2 - 4 места. Сегодня состоится третий тур турнира. Стартовали и турниры в возрастных группах до 8, 10, 12, 14 и 18 лет. Турниры в возрастных группах до 8, 10, 12 и 14, вследствие пандемии, также проводятся по региональной системе.