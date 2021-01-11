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В России провели более 93,9 млн тестов на коронавирус

В России провели более 93,9 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели свыше 93,9 млн тестов на выявление нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 93,9 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 383 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются около 625,9 тыс. человек.


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