Основатель "Грузинской мечты" Иванишвили объявил об уходе из политики
Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Среди всех существующих сегодня политических субъектов, правящая команда действительно лучшая и безальтернативная. Убежден, что команда в составе этих людей сможет достойно заменить мой труд, авторитет и навыки. Именно поэтому считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью отстраниться от бразд правления. Я ухожу с поста председателя партии, в частности, из партии и возвращаюсь к прежнему образу жизни, который я вел до 2011 года… Ухожу из политики победителем, с чувством гордости и благодарности народу", - пишет Иванишвили в своем обращении к народу Грузии.
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