Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Среди всех существующих сегодня политических субъектов, правящая команда действительно лучшая и безальтернативная. Убежден, что команда в составе этих людей сможет достойно заменить мой труд, авторитет и навыки. Именно поэтому считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью отстраниться от бразд правления. Я ухожу с поста председателя партии, в частности, из партии и возвращаюсь к прежнему образу жизни, который я вел до 2011 года… Ухожу из политики победителем, с чувством гордости и благодарности народу", - пишет Иванишвили в своем обращении к народу Грузии.