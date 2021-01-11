В Армении подтверждено 157 новых случаев COVID-19, вылечились 561 заболевших

По состоянию на 11 январря в Армении подтверждено 157 новых случаев COVID-19, 561 заболевших вылечились, есть 2 летальных исхода. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни. Таким образом, за последние сутки проведено 1 026 тестов, всего проведено 609 930 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 162 288 случаев COVID-19, 149 873 из которых выздоровели, есть 2 931 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 782 пациента.

Зафиксировано я случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 674.

Министерство здравоохранения уже заявило о намерении продлить еще на 6 месяцев срок карантина, назначенного до 11 января 2021 года, который заменил чрезвычайное положение объявленное с 16 марта 2020 года.