Ассоциация гольфа США отказалась проводить один из важнейших турниров на поле Трампа

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) отказалась проводить один из четырех главных турниров в году на поле, принадлежащем действующему президенту США Дональду Трампу, из-за недавних беспорядков, которые вылились в штурм здания Конгресса США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

PGA Championship в 2022 году должен был пройти в принадлежащем Трампу комплексе в Нью-Джерси.

Глава PGA Джим Ричерсон заявил, что правление организации проголосовало за использование варианта расторжения соглашения. PGA, в которой состоят порядка 29 тыс. членов, подписала контракт на проведение турниров в комплексе Трампа в 2014 году.

Трампу принадлежит еще ряд полей для гольфа в США и Великобритании.

В среду сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Во время беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера.