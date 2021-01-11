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Ассоциация гольфа США отказалась проводить один из важнейших турниров на поле Трампа

Ассоциация гольфа США отказалась проводить один из важнейших турниров на поле Трампа

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) отказалась проводить один из четырех главных турниров в году на поле, принадлежащем действующему президенту США Дональду Трампу, из-за недавних беспорядков, которые вылились в штурм здания Конгресса США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

PGA Championship в 2022 году должен был пройти в принадлежащем Трампу комплексе в Нью-Джерси.

Глава PGA Джим Ричерсон заявил, что правление организации проголосовало за использование варианта расторжения соглашения. PGA, в которой состоят порядка 29 тыс. членов, подписала контракт на проведение турниров в комплексе Трампа в 2014 году.

Трампу принадлежит еще ряд полей для гольфа в США и Великобритании.

В среду сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Во время беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера.

 


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