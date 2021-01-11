В районе Зангелана обнаружены останки 14 военнослужащих: поисково-спасательные работы продолжаются

Сегодня, 11 января спасатели Арцаха проводят поисковые работы на участках Верхнего подрайона Аскерана, Мартуни, Гадрута, Мехакавана (Джабраил), Воротана (Кубатлу).

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян, добавив, что во всех местах одновременно будут работать и группы по поиску возможно скрывающихся.

“Накануне поисковые группы через Сюникскую область вошли в Ковсакан (Зангелан) и обнаружили останки 14 военнослужащих. В общей сложности в результате поисковых работ, по сей день, пор обнаружены останки 1 211 военнослужащих и гражданских лиц”, - сообщил Тадевосян.