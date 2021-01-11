В Нагорном Карабахе в Бердашене построен очередной модульный городок российских миротворцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

“Заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову сообщили о модульном городке, построенном в Нагорном Карабахе для проживания 60 российских миротворцев. Ранее российские специалисты в короткие сроки построили два модульных городка в Степанакерте и в Гетаване”, - говорится в сообщении.

В каждом модульном городе есть спортивный комплекс, сауна, медицинский центр и т. д.

10 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Военные действия были прекращены в 01:00 10 ноября.