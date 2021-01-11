К “Четвертой Республике”: статья президента Республики Армения

Президент Республики Армения Армен Саркисян опубликовал статью, в которой говорится о необходимости построения полноценного государства. Статья озаглавлена “К “Четвертой республике”. «Арменпресс» представляет статью президента.

“Возможность восстановления армянской государственности была мечтой нашего народа на протяжении последних нескольких веков. Это исходило не только из необходимости иметь национальный очаг для сохранения своей культуры, самобытности и истории, но и из желания распоряжаться своей собственной судьбой. Это была миссия наших предков, которые практически сделали невозможное, сохранили армянство в условиях отсутствия государственности, развили армянскую цивилизацию, пройдя через все жестокие и кровавые испытания истории.

Наши предки оставили нам огромное наследие, надеясь, что мы сможем передать это наследие будущим поколениям в совершенно ином качестве.

История международных отношений показывает, что маленькие страны часто становятся жертвами интересов крупных держав, как это случилось с нами во времена Османской империи. Нации, умевшие трезво анализировать причины своих неудач и страданий, работать над исправлением собственных ошибок, вырабатывать четкое видение, разрабатывать программы развития, смогли создать качественные системные государства, способные не только удовлетворять внутренние потребности своих граждан, но и конкурировать с региональными и даже крупными державами, совмещать с ними свои собственные интересы. А в некоторых случаях, даже становиться их реальными потенциальными союзниками.

Есть такие примеры, эти примеры доказывают, что при правильной политике, дипломатии, менеджменте люди даже без природных ресурсов способны добиваться больших успехов.

Сегодня мы переживаем еще один момент национальной психологической депрессии нашей истории, и зависит только от нас, сможем ли мы ее преодолеть, и на какой основе мы будем строить свое будущее.

Причины упущений, произошедших до сих пор - глубокие нерешенные фундаментальные проблемы, накопленные за последние три десятилетия. Кажется, что у каждого из нас нет желания брать на себя ответственность за свою судьбу. Дело не в отсутствии самокритики, а в ее формальном характере. Мы все еще ищем частные точки опоры, “спасителей” в виде людей или стран, которые могут вести нас в правильном направлении, что в конечном итоге приведет к процветанию и безопасности. Совершая конвульсивные поиски, мы совершенно забыли, что этот путь находится прямо перед нашими глазами и называется независимой Республикой Армения.

Наша тысячелетняя мечта сбылась: у нас наконец-то появился наш очаг, наш флаг, наш герб и наш гимн. Наконец, мы можем быть армянами в армянском государстве, признанном международным сообществом. Впервые за столетия армяне не потеряли свои территории, а в 1990-х во время войны, которую вел противник, во много раз превосходящий нас, вернули свои исторические территории. Нам удалось это сделать, потому что нашей движущей силой были мечты и приверженность национальным идеям. Они были полны сумасшедшей энергии, каждая армянская частица в любой точке мира была максимально заряжена для достижения национальной цели.

Последующие события показали, насколько мы недооценили этот дар истории. Вместо того, чтобы создавать содержательные государственно-национальные строительные программы на успешных примерах малых стран и народов, мы в основном занимались имитационной деятельностью. Основа эффективной системы внутреннего иммунитета, государственного управления не была заложена на основе реального разделения обязанностей между исполнительной, законодательной и судебной властями. Именно эта модель формирует и обучает гражданина общества, что является основной ценностью любого правительства. Такой гражданин может осознавать важность права голоса. А главное, такой гражданин будет ответственным за свой выбор, за свою страну. Отсутствие такой системы - недопустимая роскошь для стран со сложными геополитическими условиями.

За последние годы мы не проводили общеармянской инвентаризации, чтобы понять, что является реальной ресурсной базой для разработки моделей развития экономики, высоких технологий, военно-промышленного комплекса, науки, образования и долгосрочного здравоохранения. Вот почему у нас нет эффективных стратегических концепций внешней оборонной политики, демографической, информационной и продовольственной безопасности. После приобретения независимости мы не наполнили ее конкретным содержанием.

За примерами не надо далеко ходить. В 1994 г. мы освободили Арцах. До 27 сентября 2020 года у нас не было четкого видения политического будущего Арцаха. Была только тактика предотвращения новой войны с помощью дипломатии, которая изначально была обречена. В течение двадцати лет наш противник настаивал на том, что он не допустит создания второго армянского государства на Кавказе, он приобретал современное оружие, участвовал в активном международном лоббировании и создавал сети влияния по всему миру, и все для одной цели. Для какой? Вопрос риторический, потому что ответ очень прост.

Мы упустили момент, когда задачу вернуть Арцах посчитали оконченной. Мы не уделили должного внимания реальным гарантиям развития и укрепления Арцаха: росту населения (население Арцаха осталось прежним), совершенствованию боевых искусств, обновлению вооружений, насыщению и т. д. Мы расслабились и продолжали жить так, как будто не было больших вызовов или угроз. Конечно, победа в Арцахской войне стала неотъемлемой частью нашей идентичности, и очевидно, что самым страшным последствием сегодня является кризис самовосприятия. Армянин просыпался, жил, работал и ложился спать с осознанием того, что он частица победившего народа. Теперь, в поисках ответа, он спрашивает: “Кто же я теперь?”.

Мы проиграли информационную войну как внешнюю, так и внутреннюю. На протяжении многих лет желаемое мы представляли за действительное. Ложь, имитация реальности, распространялась повсюду, угрожая национальной безопасности. В том воображаемом мире у нас якобы было организованное государство, прогрессивная экономика, наука, сильная армия, демократическое общество, свободная пресса, но на самом деле картина была совершенно иной. Нам удавалось лишь обманывать себя, подписывая этим свое поражение.

Чтобы избавиться от всего этого, нам понадобиться много сил, воли и смелости, чтобы взглянуть в глаза горькой реальности.

Мы оказались в сложной ситуации, но мы ни в коем случае не можем позволить Армении, Арцаху и диаспоре считать себя побежденными.

В политике всегда есть золотое правило - никогда не говори никогда. Да, сегодня мы проиграли на поле боя, на внешнем фронте, за что нынешнее правительство должно нести ответственность. Но мы сталкиваемся с другими проблемами как внутри страны, так и за ее пределами. Чтобы сохранить нашу государственность, вывести ее на принципиально новый уровень, мы должны отложить в сторону свои эмоции, начать трудную, неприятную, но необходимую работу, прежде всего над собой.

Сегодня мы (и в первую очередь правительство, взявшее на себя ответственность за своих граждан, перед армянами всего мира) должны признать существование глубокого политического, экономического, социального и психологического кризиса. Граждане имеют полное моральное право требовать конкретных ответов от членов Национального собрания, правительства и избранного ими премьер-министра относительно времени и возможностей выхода из кризиса.

У президента республики также своя роль и своя ответственность. Разделение общества может привести к катастрофическим последствиям, поэтому стране и людям необходимо излечение. Единственный логичный цивилизованный рецепт - внеочередные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в Избирательный кодекс и в Конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с нуля. А до тех пор правительство национального согласия должно быть сформировано с помощью института президента, одной из законных и сбалансированных ветвей власти. Основную миссию этого правительства я вижу в достижении трех целей.

Первая цель – устранение последствий войны: возвращение всех пленных, заложников, перемещенных лиц, надлежащее лечение раненых, восстановление разрушенных домов, квартир, обеспечение нормальных условий жизни, в том числе и для потерявших свои дома.

Вторая - подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса.

Третья - реформа нормативно-правовой базы с целью создания необходимых условий для предстоящих выборов в разумные сроки, то есть поправки в Избирательный кодекс и конечно же, в Конституцию, Закон о партиях. Исходя из этого, правительство должно состоять из профессионалов, специалистов, специализирующихся в конкретных областях.

Повторяю, не нужно искать “спасителей нации” или исключительных личностей, страной должны управлять институты, система сдерживаний и противовесов должна работать между всеми ветвями власти, все граждане без исключения должны уважать Закон и следовать ему. В противном случае мы окажемся в перманентном кризисе.

Заглавными буквами следование закону - основа любого сильного общества, сильного государства, гарантия развития и выживания. Именно на этой основе должна строиться наша политическая культура. Другой формулы построения стабильного государства нет.

При парламентской системе правления институт президента носит символический или формальный вид, но внутри он может быть спасательным кругом перед лицом любого политического кризиса. В качестве главы государства, следуя Конституции, Институт президента может стать незаменимой площадкой, где конституционные пути выхода из кризиса будут формироваться путем диалога. Возникает вопрос, а идеальна ли наша Конституция? Ответ один - нет, как и конституция любой страны. По всему миру проходят дебаты об изменении основных законов своих стран. Как гражданин Республики Армения, я имею свое мнение о недостатках нашей Конституции, но как Президент Республики я обязан следовать букве Закона. Мы можем поддаться эмоциям, но все политические требования должны выполняться в рамках Закона.

“Третья республика” Армении - это уже прошлое, мы сталкиваемся с новой реальностью, которая заставляет нас быть очень трезвыми, ответственными и целеустремленными. Национальная беспечность, дезорганизация, беспорядок, непоследовательность, ложные программы, идеи, подходы, которые сопровождали нас в последние десятилетия, должны быть выброшены в архивы истории.

К сожалению, на сегодняшний день в Армении, как и во всем армянском мире нет полного понимания реального масштаба произошедших драматических событий, их причин и последствий. Мы должны понимать, что новая страница истории начинается для нас с ее вызовов, на этот раз с уникальным императивом не делать ошибок, быть грамотными в профессиональных действиях.

Неважно, как мы назовем эту новую страницу - “новой страницей”, “перезагрузкой”, “началом подъема”, “четвертой республикой” или еще как-то, это одно и то же, реальность такова, что мы вступаем в новый этап истории.

После общенационального шока, вызванного войной и обязательной переходной фазой, мы должны приступить к строительству нового государства, которое в этой статье мы условно называем “Четвертой республикой”.

Смена правительства 2018 г. могла бы стать началом нового этапа нашей истории, для которого было достаточно оснований для народного объединения, энтузиазма и поддержки, но она стала концом предыдущей фазы без предложения новой идеологии. Поражение в последней войне было поражением этой системы, а не поражением воина, народа, нации.

Четвертая республика должна стать новой идейной, концептуальной и содержательной базой нашего народа. Акцент будет сделан на качестве государства, что требует кардинального пересмотра системы отношений с нашими соотечественниками по всему миру. Геополитические представления, политика, экономика, безопасность, медицина, наука и образование создаются людьми, и сегодня мы остро нуждаемся в лучших специалистах.

В талантливых армянах недостатка нет, их никогда и не было, просто нужно перестать гордиться их существованием, а сделать их частью нашей государственной реальности. Для этого достаточно убрать искусственно созданную берлинскую стену между армянскими общинами и Арменией (которые присутствуют в Конституции и в законах). Имея большой опыт общения с нашей диаспорой, могу с уверенностью сказать, что потенциал там огромный. Повторяю, чтобы раскрыть и эффективно использовать этот потенциал, нужен государственный системный подход, правильное управление.

Нас ждет упорная работа, но я не сомневаюсь в конечном успехе. Самое главное, чтобы каждый поверил в это, участвовал в работе по приближению этого дня по мере своих способностей и возможностей.

У нас нет времени долго раздумывать. Пришло время для хладнокровных и быстрых действий по созданию эффективной, дисциплинированной, организованной, ориентированной на новые технологии современной страны, БУДУЩЕЙ АРМЕНИИ, готовой отвечать на все вызовы 21 века.

О путях достижения всего этого мы поговорим позже.