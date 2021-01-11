Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 479,2 га территорий

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны РФ в Арцахе продолжают работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

“За все время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе разминировано около 479,2 га территории, 182,8 км дорог. Обнаружено и обезврежено более 23 000 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

10 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Военные действия были прекращены в 01:00 10 ноября. В районах, пострадавших от боевых действий, при содействии российских миротворцев продолжается восстановление жизненно важных путей сообщения.