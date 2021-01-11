Делегация экспертов ВОЗ прибудет в Китай для расследования 14 января

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для проведения расследования причин возникновения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как отмечается в распространенном заявлении, в ходе визита зарубежные специалисты "проведут расследование совместно с китайскими учеными", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как объяснила затем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объясняется "спецификой официальных процедур в условиях пандемии".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года международная организация признала ее пандемией.