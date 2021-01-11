Азербайджан грубо нарушает международные требования, касающиеся военнопленных: ЗПЧ Армении

10:01, 11 Հունվար, 2021

Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Азербайджан грубо нарушает международные требования, в том числе и пункты трехстороннего заявления, касающиеся вопроса пленных. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

“28 декабря 2020 года постоянный представитель Азербайджана при ООН направил Генеральному секретарю ООН письмо, которое было распространено в Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности.

В письме были затронуты вопросы, касающиеся граждан Республики Армения и их прав в Азербайджане, поэтому Защитник прав человека Армении считает необходимым затронуть эти пункты письма. В частности: