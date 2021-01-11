Азербайджан грубо нарушает международные требования, касающиеся военнопленных: ЗПЧ Армении
10:01, 11 Հունվար, 2021
Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Азербайджан грубо нарушает международные требования, в том числе и пункты трехстороннего заявления, касающиеся вопроса пленных. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.
“28 декабря 2020 года постоянный представитель Азербайджана при ООН направил Генеральному секретарю ООН письмо, которое было распространено в Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности.
В письме были затронуты вопросы, касающиеся граждан Республики Армения и их прав в Азербайджане, поэтому Защитник прав человека Армении считает необходимым затронуть эти пункты письма. В частности:
- В пункте 6 приложения к письму постпреда Азербайджана при ООН говорится, что в рамках антитеррористической меры власти Азербайджана установили, что 62 военнослужащих-армян, призванных в основном из Ширака, в настоящее время задержаны и находятся в Азербайджане под следствием. В письме армянские военнослужащие упоминаются, как члены диверсионной группы Вооруженных сил Армении и указывается, что они были отправлены в “Лачинский район Азербайджана” якобы для совершения террористических актов против личного состава вооруженных сил Азербайджана и мирных жителей. Затем, среди прочего, представитель Азербайджана, в основном используя часть, касающуюся упомянутых армянских военнослужащих, находящихся в плену в Азербайджане, делает политические выводы, в том числе предлагает ООН предпринять определенные действия против Армении. В письме он пишет, что якобы Армения нарушает трехстороннее заявление, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном 10 ноября 2020 года.
- Защитник прав человека Армении заявляет, что абсолютно осуждающе связывать вопрос армянских военнослужащих, находящихся в Азербайджане в плену, с территориальными проблемами и политизировать его. Это грубо нарушает послевоенный гуманитарный процесс и международные требования в области прав человека. Как и 62 человека, упомянутые в письме Азербайджана, все остальные армянские военнослужащие являются военнопленными, они находились в местах содержания под стражей исключительно с целью выполнения своей законной обязанности служить в армии, и они должны быть освобождены и возвращены в Армению без предварительных условий. Этот вывод основан на результатах мониторинга и расследования Защитника прав человека Армении и подтверждается вескими доказательствами. Таким образом, возбуждение уголовного дела против 62 армянских военнослужащих, находящихся в плену в Азербайджане, их задержание и, в частности, упоминание их как террористов, является грубым нарушением международного гуманитарного права и международного права человека в целом. Они не могут подвергаться судебному преследованию или задержанию за участие в боевых действиях. Эти требования конкретно закреплены в Третьей Женевской конвенции 1949 года.
- Защитник прав человека Армении также считает необходимым сделать специальное заявление о недопустимости политизации прав человека или гуманитарных вопросов в послевоенном процессе. Возвращение или освобождение заключенных не зависит от какого-либо политического процесса. Это необходимо обеспечить сразу после прекращения боевых действий. Это универсально применяемое автоматическое требование, которое существует в международном праве при любых обстоятельствах, независимо от того, закреплено ли оно в конкретных документах по разрешению конфликтов. Поэтому пункт 8 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года имеет автономное значение и должен действовать исключительно с автономным толкованием. В любом случае это не должно рассматриваться в связи с другими пунктами или в зависимости от них.
- Абсолютно недопустимо толкование трехстороннего заявления от 10 ноября как относящееся только к ситуации до подписания этого заявления. Такой подход грубо нарушает права человека и послевоенный гуманитарный процесс. Указанное утверждение следует применять как до, так и после 10 ноября, ко всем возникшим ситуациям, до тех пор, пока существует объективная потребность в защите прав человека и гуманитарного процесса в связи с последствиями военных действий. Более того, Защитник прав человека заявляет, что на практике уже были случаи, когда азербайджанские вооруженные силы захватывали армян после трехстороннего заявления от 10 ноября, но позже они были возвращены в Армению.
- Принципиально важно, что власти Азербайджана задерживают возвращение 62 армянских военнопленных, фальсифицируя судебный процесс, искусственно предоставляя им статус подозреваемых или обвиняемых и используя задержание в качестве наказания. Поскольку международное гуманитарное право запрещает неоправданные задержки освобождения заключенных и считает это военным преступлением, Защитнику прав человека ясно, что власти Азербайджана явно злоупотребляют юридическими процедурами для достижения своей цели. Такое поведение властей Азербайджана прямо противоречит намерениям сторон, подписавших 10 ноября трехстороннее заявление. Дело в том, что на основании требования пункта 8 этого заявления Республика Армения уже передала Азербайджану пленных, в том числе и двух человек, осужденных за убийства мирных жителей Арцахе. По тому же принципу Азербайджан передал Армению армян, формально осужденных в этой стране. Таким образом, из вышеизложенного также становится очевидным, что даже при возбуждении уголовного дела и привлечении армянских военнослужащих в качестве подозреваемых или обвиняемых задержка с возвращением пленных явно искусственная. Это явное злоупотребление судебными процедурами, оно нарушает не только международное гуманитарное право, но и противоречит пунктам трехстороннего заявление 10 ноября, намерениям его сторон, подписавших его.
- Расследования и результаты мониторинга Омбудсмена Армении подтверждают, что власти Азербайджана изначально искусственно задерживали освобождение военнопленных и иным образом лишенных свободы армян, и не сообщали истинное количество заключенных. Более того, доказательства, собранные Офисом Защитника прав человека, подтверждают, что их больше, чем представляют власти Азербайджана. Речь идет о возвращении 44 заключенных. Защитник прав человека зарегистрировал множество случаев, когда, несмотря на доказательства, подтвержденные видеозаписями и другими доказательствами, власти Азербайджана отказывают в доступе к ним или затягивают процесс подтверждения. Исследования показывают, что все это делается для того, чтобы причинить душевные страдания семьям пленников и армянскому обществу в целом, чтобы играть на эмоциях армянского общества и сохранять напряженную атмосферу. Это в равной степени относится и к военнопленным и к гражданским лицам.
- Абсолютную актуальность вопроса об освобождении пленных следует рассматривать и в контексте организованной политики пропаганды антиармянства и вражды в Азербайджане. Опубликованные Защитником прав человека Армении отчеты, основанные на объективных доказательствах, подтверждают глубокие корни антиармянской политики Азербайджана, разжигание враждебности со стороны азербайджанских властей и даже деятелей культуры. Этот вопрос тесно связан и с письмом постоянного представителя Азербайджана при ООН в том смысле, что армянские военнослужащие в первую очередь защищали права своих соотечественников, армян, а также охрану здоровья, имущества и других жизненно необходимых вещей. Этот вопрос особенно важен на фоне военных преступлений и преступлений против человечества, массовых разрушений мирных населенных пунктов в Арцахе, которые совершались вооруженными силами Азербайджана.
- Именно поэтому я обращаю внимание Организации Объединенных Наций и других международных органов по правам человека на вопросы, поднятые в этом заявлении.
- Высшие органы власти Армении при проведении переговоров также должны учитывать обстоятельства, упомянутые в этом заявлении Защитника прав человека. Исходя из этих принципов, высшие органы правительства Армении должны действовать таким образом, или с такими гарантиями, чтобы в рамках гуманитарного и правозащитного процесса обеспечить безоговорочное возвращение наших соотечественников на Родину”.
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