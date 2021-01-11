Пожар в Эчмиадзине: есть погибший и пострадавшая

В Армавирский региональный антикризисный центр 11 января в 02:25 поступил сигнал о возгорании, произошедшем в одной из квартир на улице Нар-Доса Эчмиадзина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Пожар был локализован в 02:46, полностью потушен - в 03:07. Житель Георгий М. (1935 г. р) скончался на месте, в спальне квартиры сгорела мебель.

Спасатели вынесли из квартиры Свету Х (1937 г. р.). Она была госпитализирована в медицинский центр Вагаршапата, где врачи оценили ее состояние как тяжелое.