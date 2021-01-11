Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

СМИ: число погибших в результате авиаудара в Афганистане выросло до 18

СМИ: число погибших в результате авиаудара в Афганистане выросло до 18

 По меньшей мере 18 человек погибли в результате авиаудара в ночь на воскресенье в афганской провинции Нимроз. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление главы провинциального совета База Мохаммеда Насира.

По его словам, среди погибших восемь детей, семь женщин и трое мужчин.

По данным телеканала, родственники погибших отвезли их тела в столицу провинции, город Зарандж, чтобы добиться правосудия от правительства.

Ранее телеканал сообщал о 12 жертвах авиаудара.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации