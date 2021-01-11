СМИ: число погибших в результате авиаудара в Афганистане выросло до 18

По меньшей мере 18 человек погибли в результате авиаудара в ночь на воскресенье в афганской провинции Нимроз. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление главы провинциального совета База Мохаммеда Насира.

По его словам, среди погибших восемь детей, семь женщин и трое мужчин.

По данным телеканала, родственники погибших отвезли их тела в столицу провинции, город Зарандж, чтобы добиться правосудия от правительства.

Ранее телеканал сообщал о 12 жертвах авиаудара.