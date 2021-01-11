Проблемы перемещенных жителей Шуши нуждаются в координации

Пока продолжается процесс учета фактического числа перемещенных жителей Шуши. Об этом «Арменпресс» рассказал волонтер Центра содействия населению Шуши оперативного штаба правительства Арцаха в Армении Варужан Мелконян, добавив, что среди 4 000 жителей Шуши есть и лица, которые фактически не проживали в городе.

“Кроме того, в поисках жилья и условий проживания шушинцы постоянно перемещаются с места на место. В Армении они в основном временно обосновались в населенных пунктах Котайка, Ширака, Лури и в Ереване. Большинство - около 90% - проживают в арендованных квартирах”, - сказал Мелконян. По его словам, для оказания содействия перемещенным шушинцам обращаются и частные благотворители. В Центре содействия составляются списки нуждающихся семей для обеспечения их питанием, теплой одеждой и постельными принадлежностями.

“Для обеспечения питанием мы еженедельно представляем список 20 семей, необходимыми зимними вещами уже обеспечены 239 семей. Недавно несколько благотворителей предложили оказать помощь, им мы представили список семей 6 погибших военнослужащих. Жители Шуши содействие получат и из Франции. В эти списки будут включены те, которые пока не получили помощи. Финансовое содействие от государства в размере 50 000 драмов была оказана семьям погибших и раненых военнослужащих, а также по 40 000 драмов многодетным семьям и 30 000 драмов семьям, проживающим в населенных пунктах Армении”, - представил сотрудник Центра содействия.

По его словам, проблемы с обеспечением продовольствием вынужденных переселенцев из Шуши у них возникли в Котайкской области. “В конце года мы получили сведения от жителей Шуши, проживающих в разных населенных пунктах Котайка, что сельские администрации и муниципальные образования обеспечили их продуктами питания лишь один раз. В ближайшее мы разберемся с этой проблемой. Много шушинцев проживают и в Гюмри и в Ванадзоре, там им оказывается своевременная помощь”, - сказал наш собеседник.

У жителей Шуши проблемы возникают и с использованием программы компенсации за коммунальные услуги. Есть люди, которые проживают в детских садах, в подобных местах они не могут заключать договоры аренды. Многим людям приходится платить самим, чего они не могут себе позволить. В целом население Шуши при эвакуации оставило практически все свое имущество, в том числе и ценные вещи, золото, деньги и т. д. Многие приехали в летней одежде. “Счета за коммунальные услуги достаточно высоки, люди не смогут их оплачивать”, - сказал Мелконян, добавив, что в целом проблемы содействия перемещенных лиц Шуши решаются стихийно и требуют согласования.

“Есть и такие переселенцы из Шуши, которые столкнулись и с проблемами получения государственной финансовой поддержкой. В частности, были случаи помощи с содействием в размере 300 000 драмов, когда по месту выплаты сообщалось, что перевод был произведен, но деньги не поступали. Однако я считаю, что проблемы вынужденных переселенцев одними только программами социальной помощи не решить. Их необходимо обеспечить жильем, а главное - работой, чтобы они могли делать все это самостоятельно”, - заключил волонтер Центра оказания содействия.