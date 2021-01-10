Референдум о форме правления в Киргизии состоялся, явка превысила порог в 30%

Референдум, на котором граждане Киргизии голосовали за форму правления в республике, признан состоявшимся, поскольку явка по состоянию на 18:00 (16:00 ереванского времени) составила 33,08%, превысив необходимый порог в 30%. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЦИК республики.

По ее данным, явка на президентских выборах за два часа до закрытия участков составила 33,13%. Наибольшая активность избирателей фиксируется в Иссык-Кульской области - 39,2%, в Бишкеке явка составила 31,86%. Наименьшая явка зафиксирована в Чуйской области - 22,39%.

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила, что комиссия проведет разбор ситуации, связанной с низкой явкой на проходящем в Киргизии референдуме.

"Поскольку у нас достоверная система подсчета числа участников голосования, то скажу, что это - реальная явка избирателей, и это главное. Мы, конечно, будем анализировать низкую явку", - сказала она.

В то же время, по ее словам, во время референдума 2016 года явка также была очень низкой - 42,03%. "На референдуме 2016 года была практически аналогичная явка, на референдумах всегда меньше заинтересованных участников процесса", - отметила Шайлдабекова.

В воскресенье в Киргизии также проходят досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране - парламентскую или президентскую. За пост главы киргизского государства борются 17 кандидатов. В день голосования открыты 2,47 тыс. участков, включая 48 за рубежом. Участки на территории республики открылись в 08:00 и закроются в 20:00 по местному времени. Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.