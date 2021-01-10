«Рома»-«Интер»: итальянцы избежали поражения. Мхитарян стал автором голевой передачи

В 17-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» принимала «Интер».

Как передает Арменпресс, футболисты столичной команды открыли счет первого матча, который прошел на Олимпийском стадионе в Риме.

Получив пас Генриха Мхитаряна, на 17-й минуте отличился Пеллегрини. Однако во втором тайме «Интер» не только восстановил счет, но и вышел вперед. Сначала гол забил Скиринари, потом Хакими. Однако ближе к финалу «Роме» удалось избежать поражения благодаря голу Манчини. «Рома» - «Интер» - 2:2.

Генрих Мхитарян из сборной Армении был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.

После этого тура «Рома» занимает третье место в турнирной таблице с 34 очками. На втором месте «Интер» с 37 очками, лидирует «Милан» с 40 очками.