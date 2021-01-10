Делегаты  «Просвещенной  Армении» и епископ  Паргев обсудили  вопросы защиты духовных очагов Арцаха

Делегация фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Республики Армении встретилась с предстоятелем Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Паргевом Мартиросяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии «Просвещенная Армения», по просьбе делегации, архиепископ Паргев Мартиросян представил состояние храмов Арцахской епархии в послевоенный период, нынешнее состояние культурного наследия.

Также обсуждались шаги, которые необходимо предпринять для защиты духовных и культурных центров Арцаха.