Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Делегаты  «Просвещенной  Армении» и епископ  Паргев обсудили  вопросы защиты духовных очагов Арцаха

Делегаты  «Просвещенной  Армении» и епископ  Паргев обсудили  вопросы защиты духовных очагов Арцаха

Делегация фракции «Просвещенная  Армения»  Национального Собрания Республики  Армении встретилась с предстоятелем Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Паргевом Мартиросяном.

Как сообщили  Арменпресс в пресс-службе партии «Просвещенная Армения», по просьбе делегации, архиепископ Паргев Мартиросян представил состояние храмов Арцахской епархии в послевоенный период, нынешнее  состояние культурного наследия.

Также обсуждались шаги, которые необходимо предпринять для защиты духовных и культурных центров Арцаха.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации