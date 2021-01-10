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 Возможно подписание совместного заявления по итогам трехсторонней встречи в Москве — Мане Геворгян

 Возможно подписание совместного заявления по итогам трехсторонней встречи в Москве — Мане Геворгян

В случае достижения соглашений по экономическим темам, а также вокруг вопросов по обмену пленными  и без вести пропавших, на трехсторонней встрече премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Москве возможно  подписание совместного заявления по итогам встречи.

Как  передает Арменпресс,  об этом  сообщила пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна  Мане Геворгян   на своей странице в  Facebook.

«11 января премьер-министр Республики Армения  Никол Пашинян посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию.

В Москве запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра РА Никола  Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В рамках визита состоится также  беседа  премьер-министра с президентом России тет-а-тет.  

Отмечу, что заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер, касающийся открытия региональных коммуникаций, международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Российскую Федерацию, в  Исламскую Республику Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область - по Нахиджеванской железной дороге. Азербайджанская сторона и некоторые армянские круги постоянно муссируют тему так называемого «Мегринского коридора», но, как это неоднократно упоминалось,  в трехстороннем заявлении от 9 ноября не содержится никаких положений о создании коридора ни через Мегри, ни через  Армению.

Однако для армянской стороны краеугольными и принципиальными являются вопросы возвращения пленных, по поиску и спасению  наших солдат в  азербайджанском тылу,  по поиску тел погибших, выяснения судьбы пропавших без вести. Без решения этих вопросов или значительного прогресса в них  будет крайне сложно эффективно обсуждать экономическую повестку дня, и армянская сторона считает обсуждение этой проблемы одной из ключевых тем московской встречи.

Также хочу подчеркнуть, что в Москве не планируется подписание документа по урегулированию карабахской проблемы или какого-либо территориального вопроса. Если удастся достичь согласия по вопросам повестки дня, то есть - по экономическим вопросам, обмену пленными, вопросу о пропавших без вести, то возможно подписание совместного заявления по итогам встречи», - написала пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения.

 

 


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