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«Гюмри» в гостях проиграл клубу «Ереван Баскет». Чемпионат по баскетболу среди женщин

«Гюмри» в гостях проиграл клубу «Ереван Баскет». Чемпионат по баскетболу среди женщин

Состоялся очередной тур женского чемпионата Армении по баскетболу.

Как  передает Арменпресс, в чемпионате Армении по баскетболу среди женщин клуб  "Гюмри" в гостях  потерпел поражение от клуба "Ереван Баскет" со счетом 25-101. Самым результативным игроком матча стала Луиза Карамян («Ереван Баскет»), набравшая 27 очков.

Вчера команда «Лес-Фоксес» в гостях  обыграла клуб «Гюмри» со счетом 106-19.


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