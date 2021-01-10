«Гюмри» в гостях проиграл клубу «Ереван Баскет». Чемпионат по баскетболу среди женщин

Состоялся очередной тур женского чемпионата Армении по баскетболу.

Как передает Арменпресс, в чемпионате Армении по баскетболу среди женщин клуб "Гюмри" в гостях потерпел поражение от клуба "Ереван Баскет" со счетом 25-101. Самым результативным игроком матча стала Луиза Карамян («Ереван Баскет»), набравшая 27 очков.

Вчера команда «Лес-Фоксес» в гостях обыграла клуб «Гюмри» со счетом 106-19.