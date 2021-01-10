Премьер-министр Армении посетит Россию с рабочим визитом

11 января премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в Москве запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В рамках визита премьер-министр состоится также двусторонняя беседа с президентом России