Стартовый состав «Ромы» в игре с «Интером»

Стали известны стартовые составы матча 17-го тура чемпионата Италии по футболу между командами «Рома» и «Интер».

Как сообщает Арменпресс, главный тренер столичного клуба Пауло Фонсека включил в стартовый состав «Ромы» следующих игроков: Лопес, Манчини, Смоллинг, Ибаньез, Карсдорп, Вильяр, Верето, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

Матч начнется в 15:30 по ереванскому времени. «Рома» в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице Серии А.