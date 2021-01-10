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Стартовый состав «Ромы» в игре с «Интером»

Стартовый состав «Ромы» в игре с «Интером»

Стали известны стартовые составы матча 17-го тура чемпионата Италии по футболу между командами «Рома» и «Интер».

Как сообщает Арменпресс, главный тренер столичного клуба Пауло Фонсека включил в стартовый состав «Ромы» следующих игроков:  Лопес, Манчини, Смоллинг, Ибаньез, Карсдорп, Вильяр, Верето, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

Матч начнется в 15:30 по ереванскому времени. «Рома» в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице Серии А.


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