Явка на парламентских выборах в Казахстане к 14:00 составила почти 44%

Явка на проходящих в воскресенье в Казахстане выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента к 14:00 (12:00 ереванское время) составила 43,9%. Об этом сообщил на брифинге член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев.

"По состоянию на 14:00 избирательные бюллетени получили 43,9% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказал он.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, согласно сведениям, представленным ЦИК Казахстана, наибольшая активность избирателей зафиксирована в Северо-Казахстанской области - 58,2%. В Нур-Султане явка составила 37%, в Алма-Ате - 21,9%.

На предыдущих выборах в Мажилис, которые прошли в марте 2016 года, явка к 14:00 по местному времени составила 60,22%.

Депутаты в Мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. Для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Мажилис формируется с участием не менее двух партий. Если семь и более процентов голосов получит только одна партия, к распределению депутатских мандатов также допускается политическая сила, занявшая на выборах второе место.

В очередных парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в стране партий: Народная партия Казахстана; правящая партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"); Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"); Демократическая партия "Ак жол" ("Светлый путь") и партия "Адал" ("Честность"). Одновременно в республике проходят выборы в маслихаты - местные представительные органы.