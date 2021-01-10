Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

В Армении ожидаются осадки

В Армении ожидаются осадки

Днем 10 января, 11-13 января в Армении осадков не ожидается.

Вечером 14 января осадки ожидаются в отдельных регионах, 15 января — в большинстве регионов.   В Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайка и  Вайоц Дзора ожидается облачность и туман.

Ветер южный: 2-5 м / с.

10-13 января температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,в Ереване днем 10 января, 11-13 января ожидается облачность и туман. Поздним вечером 14 января и 15 января время от времени ожидается снег.


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