В Армении ожидаются осадки

Днем 10 января, 11-13 января в Армении осадков не ожидается.

Вечером 14 января осадки ожидаются в отдельных регионах, 15 января — в большинстве регионов. В Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора ожидается облачность и туман.

Ветер южный: 2-5 м / с.

10-13 января температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,в Ереване днем 10 января, 11-13 января ожидается облачность и туман. Поздним вечером 14 января и 15 января время от времени ожидается снег.