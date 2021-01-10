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Хорен Оганесян отмечает 66-летие

Хорен Оганесян отмечает 66-летие

Легенде армянского футбола, лучшему футболисту Армении  ХХ века Хорену Оганесяну исполняется 66 лет.

Хорен Оганесян родился в 1955 году в Ереване. Футбольную карьеру начал в 1973 году в ереванском «Арарате». Выступал за команды «Арарат», «Искра», «Пахтакор», «Киликия», «Пюник». В составе юношеской сборной Советского Союза  выиграл молодежный чемпионат Европы, а в 1980 году - бронзовую медаль на Олимпийских играх. За свою тренерскую карьеру Оганесян работал в клубах «Таврия», «Оменентмен», «Киликия», «Пюник» и «Локомотив» (Ташкент). В 1996-97 годах был главным тренером национальной  сборной Армении по футболу.

ИА  АРМЕНПРЕСС  поздравляет легендарного игрока армянского футбола, желает ему неиссякаемой энергии и долгих лет жизни.

Оганесяна поздравили с днем рождения Федерация футбола Армении и ряд армянских клубов.


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