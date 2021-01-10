Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Делегация фракции «Просвещенная Армения» НС РА встретилась с секретарем Совбеза Арцаха

Делегация фракции «Просвещенная Армения» НС РА встретилась с секретарем Совбеза Арцаха

Делегация фракции «Просвещенная  Армения» Национального Собрания Республики  Армении встретилась в Арцахе с секретарем Совета безопасности Арцахской Республики Виталием Баласаняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии «Просвещенная Армения», в ходе встречи Виталий Баласанян представил послевоенную ситуацию в Арцахе, а также шаги, предпринятые для преодоления существующих проблем. Была подчеркнута необходимость совместной и согласованной деятельности законодательного и исполнительного органов двух армянских республик.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации