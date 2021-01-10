Делегация фракции «Просвещенная Армения» НС РА встретилась с секретарем Совбеза Арцаха
13:15, 10 Январь, 2021
Делегация фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Республики Армении встретилась в Арцахе с секретарем Совета безопасности Арцахской Республики Виталием Баласаняном.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии «Просвещенная Армения», в ходе встречи Виталий Баласанян представил послевоенную ситуацию в Арцахе, а также шаги, предпринятые для преодоления существующих проблем. Была подчеркнута необходимость совместной и согласованной деятельности законодательного и исполнительного органов двух армянских республик.
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