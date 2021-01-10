Продолжаются работы по ликвидации пожара на растительном участке у села Гугарк

10 января в 8:30 утра боевой расчет пожарно-спасательного отряда Лорийского областного управления Спасательной службы МЧС и 21 пожарный-спасатель выехали для возобновления работ по ликвидации пожара на растительном участке «Наринджи Яр» 3-го караульного поста Гугаркского лесничества.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«Напомним, что 9 января в 15:36 часов в Лорийское областное управление Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на склоне горы у села Гугарк наблюдается задымление.

На место происшествия выехала оперативная группа районного спасательного управления МЧС, боевой расчет пожарно-спасательного отряда.

Выяснилось, что на лугу «Наринджи Яр» 3-го патрульного поста Гугаркского лесничества горят около 5 гектаров покрытой травой территории.

В 18:05 часов из-за темноты работы по тушению пожара были временно прекращены.

Сотрудники филиала «Гугаркский лесхоз» ГНКО «Айантар» установили дежурство», - говорится в сообщении.