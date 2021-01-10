ДТП на дороге Веди-Воскеат: есть жертвы и пострадавшие

10-го января в 03։43 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в селе Воскеат произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 8-м км дороги Веди-Воскеат столкнулись автомобили Mercedes-Benz C (водитель Вреж Г., 1980 г/р) и Opel Astra (водитель Севак М., 1992 г/р), в результате чего водители скончались на месте.

До прибытия спасателей пассажиров Opel Astra Норика (1990 г/р) и Давида (1999 г/р) Сароянов госпитализировали в МЦ Веди, где медики оценили их состояние как тяжелое.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа. Тела погибших вытащили с помощью спецтехники и поднесли к машине скорой помощи.