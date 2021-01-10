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ДТП на дороге Веди-Воскеат: есть жертвы и пострадавшие

ДТП на дороге Веди-Воскеат: есть жертвы и пострадавшие

10-го января   в 03։43 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что   в селе  Воскеат  произошло ДТП, есть   пострадавшие, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на 8-м км дороги Веди-Воскеат столкнулись автомобили  Mercedes-Benz C  (водитель Вреж Г., 1980 г/р) и Opel Astra  (водитель Севак М., 1992 г/р), в  результате  чего водители скончались на  месте.

До прибытия  спасателей пассажиров Opel Astra Норика  (1990 г/р)  и Давида (1999 г/р) Сароянов госпитализировали в МЦ Веди, где  медики оценили их состояние  как   тяжелое.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа. Тела погибших вытащили с помощью спецтехники и поднесли к  машине скорой помощи.


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